Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarları Acil Kapatıldı

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Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarları Acil Kapatıldı
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Yozgat'ta, çevre illerdeki büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı. Veteriner Hekimler Odası, aşılama kampanyası tamamlanana kadar hayvan alım satımının durdurulmasını önerdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, çevre illerdeki büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarlarında tedbiren "acil kapatma" kararı alınarak, bugün itibarıyla uygulamaya konuldu. Yozgat Veteriner Hekimler Odası, devam eden aşılama kampanyası tamamlanıncaya kadar, hayvan alım satımının yapılmamasını önerdi.

Yozgat'ın ilçelerinde bulunan canlı hayvan pazarları, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı, hayvan hareketleri kontrol altına alındı.

Yozgat il genelinde kurban bayramı öncesinde başlatılan aşılama kampanyalarının devam ettiği, bu nedenle de il genelinde herhangi bir hastalık bulgusuyla karşılaşılmadığı kaydedildi.

Yozgat dışından satın alınıp, getirilen hayvanların sağlık kontrolleri yapılmadan diğer hayvanlarla aynı ortama alınmaması istendi. Hayvanlarda görülebilecek en ufak hastalık belirtisinde veteriner hekime veya tarım müdürlüklerine başvurulması önerildi.

Pazara acil kapatma kararı

Yozgat il genelindeki canlı hayvan pazarlarında alınan ve hemen uygulamaya konulan "Acil Kapatma" kararı, Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından, şöyle duyuruldu:

"Çevre illerde görülen şap hastalığı yeni bir tür olup, aşılama çalışması bölge genelinde başlamıştır. Yozgat il genelinde herhangi bir yeni tip şap hastalığı görülmemiştir. Fakat tedbir amacıyla İl genelinde hayvan hareketleri ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur. Konunun önemine binaen, besicilerimizin aşı çalışması tamamlanana kadar hayvan alım satımlarını durdurmalarını önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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