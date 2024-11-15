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Yozgat'ta 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi

Yozgat'ta 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
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Yozgat'ta polis ekipleri, huzur ve asayişi sağlamak amacıyla 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' düzenledi. Uygulamada 1.941 şahıs ve 351 araç sorgulandı, 1 yoklama kaçağı yakalandı.

Yozgat'ta 941 şahıs ve 351 araç sorgulandı

YOZGAT - Yozgat'ta polis ekipleri, 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Onlarca ekip ve polisin katılımıyla yapılan uygulamada bin 941 şahıs ve 351 araç sorgulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve asayişi sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. 'BOZOK' adı altında huzur uygulamalarına devam eden ekipler, son olarak 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. 80 ekip ve 197 personel ile gerçekleştirilen uygulamada bin 941 şahıs sorgulanırken 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 351 aracı sorgulayan ekipleri, 13 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 86 umuma açık yerde denetleme yapan polis ekipleri, 37 park ve bahçe, 15 okul ve çevresi ile 16 metruk binayı kontrol etti. Ekipler ayrıca 1 iş yerine sigara içilmez levhası bulundurmamaktan ve sigara içilmesine müsaade etmekten idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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