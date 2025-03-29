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Yozgat'ta bayramda şehitler unutulmadı

Yozgat'ta bayramda şehitler unutulmadı
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Yozgat'ta şehit aileleri ve il protokolü bayram arifesinde şehitliği ziyaret etti.

Yozgat'ta şehit aileleri ve il protokolü bayram arifesinde şehitliği ziyaret etti.

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve kurum müdürleri kabir ziyareti gerçekleştiren şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Bugünlerimizde bizleri kendi kanlarıyla teminat altına alan yüce şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlikte ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte şehitlerimize dualarla birlikte eşlik ediyoruz. Bu vesileyle bugünlerimizde emeği olan başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu mübarek Ramazan gününe bizleri kavuşturan yüce Rabbimize şüküler olsun diyorum. İlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah hayırla gelen, hayırla geçen, güzelliklere vesile olan bir bayram olsun" dedi.

"Bireysel alacağımız tedbir son derece önemli"

Bayram boyunca sürecek olan denetimlere de değinen Vali Özkan, "Tabii Cuma gününden itibaren hem transit karayollarımızda hem de şehir içi yollarımızda yoğun bir trafikle ve caddelerimizde de bir insan kalabalığıyla karşı karşıyayız. Biz kamu olarak tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. Tedbirlerimizi aldık. Planlamalarımızı yaptık. Kontrol ve denetimlerimizde bayramı güzellikle geçirmek ve geçmesini temin etmek üzere çalışıyoruz. En önemli tedbir bizlerin alacağı tedbirden ötesinde bizim bireysel olarak alacağımız tedbir son derece önemli" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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