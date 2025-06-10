Yozgat'ta Bayramda 12 Yaralanmalı Kaza

Yozgat'ta Bayramda 12 Yaralanmalı Kaza
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatilinde meydana gelen 12 yaralanmalı trafik kazası verilerini açıkladı. Kazalarda 22 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Yozgat'ta bayram bilançosu: 12 yaralanmalı kaza

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatilinde meydana gelen kazalarla ilgili verileri paylaştı.

Trafik Jandarması sorumluluğunda bulunan karayollarında 3 devlet karayolu, 6 il yolu ve 3 köy yolunda olmak üzere toplam 12 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, radarla hız denetimi, alkol denetimi, habersiz sivil personel ile otobüs denetimi ağırlıklı olmak üzere, 31 özel trafik denetimi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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