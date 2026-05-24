Karayollarında Bayram Trafiği Yoğunlaştı… Yozgat'ta Bayram Süresince 757 Ekip, 2 Bin Personel Görev Yapacak

Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'tan geçen uluslararası karayollarında trafik yoğunluğu arttı. 757 ekip ve 2 bin personel ile denetimler bayram sonuna kadar sürecek.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Kurban Bayramı öncesinde, Uluslararası E-88 Karayolu ve Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Yozgat'tan geçen kesimlerinde trafik yoğunluğu attı. Trafik akışının genel olarak Ankara yönünden Sivas istikametine doğru olduğu gözlendi. Yozgat il genelinde 757 ekip belirlenen noktalarda trafiği düzene sokmak üzere yollarda konuşlandırıldı.

Yozgat il genelinde yurttaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için başlatılan denetimler, bayram sonrasına kadar aralıksız devam edecek. Trafik ve asayiş tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Yozgat'ta bayram süresince 757 ekip, 2 bin personel görev yapacak. Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere; Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat il genelinde, bayram tatili süresince trafik ve asayişe yönelik denetimler yapılacak.

Bayram süresince Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkisi uygulama noktası ile birlikte Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy kesimleri; Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çalatlı, Sarıkaya, Boğazlıyan noktaları ve Atatürk Yolu'nun belirli kesimlerinde trafik ekipleri konuşlandırıldı.

Halkın yoğun bulunduğu alanlarda ise sivil ve resmi güvenlik personeli görevlendirildi. Bayram tedbirleri süresince 21'i merkezde, 26'sı ilçelerde olmak üzere toplam 47 kavşak denetim altına alındı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 9 Yaya Devriye Bölgesi, 7 Ring Bölgesi ve hız ihlallerinin önüne geçmek amacıyla 6 Radar Denetimi noktası oluşturuldu.

Kaynak: ANKA
