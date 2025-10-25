Yozgat'ta Bayanlara Yönelik 'Aile' Konulu Konferans Düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü ile Şefkateli İnsani Yardım Derneği tarafından bayanlara yönelik Dünya Ahiret Mutluluğu "Aile" konulu konferans düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın'ın yanı sıra, Sorgun İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nadir Yiğit, Sorgun Şefkateli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal ve bayanlar katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir konuşma yapan Sorgun Şefkateli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, dernek olarak Sorgun merkez, köy ve kasabalarından yardıma muhtaç nerede bir aile varsa dernek olarak el uzattıklarını belirterek "Derneğimizi kuralı 6 yıl oldu. 6 yıldır sadece Sorgun geneli değil, diğer ilçelerimizde de bir çok ailemize yardım eli uzatıyoruz. Bizler dünya hayatında bir yoksulun hayır duasını almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi

"Aile bir okuldur"

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın konuşmasında, Dünya ve ahiret mutluluğu için çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerektiğini vurgulayan Yaykın "Aile sadece bir yuva değil, insanın ilk mektebidir. Gerçekten anne, baba neyse çocukları da aynı oluyor. Bunan dolayı aile içerisinde sevgi, saygı ve merhamet duygusu oluşturarak cennet bir köşe haline getirmek lazım. Dil sertleşirse kalpler ve kapılar kapanıyor. Nasıl konuştuğumuz değil, nasıl dinlediğimiz üzerinde düşünelim. Aile içerisinde iletişim çok önemli, Bu yüzden eşimizle, çocuklarımızla iletişimi çok iyi kurmalıyız" dedi. - YOZGAT