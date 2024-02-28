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Yozgat'ta Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

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Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, don olayından endişe ediyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle önce baharın müjdecisi çiğdemler şimdi de bademler çiçek açtı, diğer meyve ağaçları ise tomurcuklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle yaşanılacak don olayından endişe eden çiftçiler, bu yıl meyve üretiminde olumsuzluk yaşanabileceğini dile getirdi.

Yozgat il genelinde güneşli havanın etkisiyle birlikte badem ağaçları çiçek açarken, bazı bölgelerdeki meyve ağaçları da tomurcuklandı, sıcaklıkların aynı şekilde devam etmesi durumunda meyve ağaçlarının da çiçek açması bekleniyor. Yozgat'ın özellikle batı kesiminde yer alan Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ilçelerinde badem ağacı çiçekleri ile renkli görüntüler oluşturdu. Badem çiçeklerinin açmasıyla birlikte doğanın en önemli ziyaretçileri olan bal arıları da kovanlarından çıktı.

"ÜRÜN ALAMAYACAĞIZ MAALESEF"

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Durak, mevsimlerdeki değişikliklerin doğanın erken uyanmasına neden olduğunu hatırlattı. Durak, bu yıl bademlerin erken çiçek verdiğini belirterek, "Maalesef badem ağaçları çiçek açtı, yalancı bahar yaşıyor. Açmaması gerekiyordu ama sıcak hava koşullarından dolayı açtı maalesef. Büyük bir ihtimal etkiler mevsim şartlarına göre değişir durumlar. Dona yakalanma ihtimali var, öyle bir ihtimalimiz var. Ürün alamayacağız maalesef. En azından 15 Mart gibi falan açması gerekirdi. Ürün alamayacağız, öyle görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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