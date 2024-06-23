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Yozgat'ta atıyla turlayan vatandaş ilgi odağı oldu

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Yozgat merkezinde atıyla cadde ve sokaklarda gezen Furkan Özdemir, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özdemir'in at üstündeki rahat tavırları ise dikkat çekti.

Yozgat merkezde atlara olan sevgisi sebebiyle cadde ve sokaklarda atıyla turlayan Furkan Özdemir, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Taşköprü Mahallesi'nde akşamüzeri bir vatandaşın atıyla kaldırımda gezintiye çıkması, kameralara yansıdı. Yozgat Sanayi Sitesi'nden atıyla yola çıkan Furkan Özdemir isimli mermer işiyle uğraşan vatandaşın at üstündeki rahat tavırları dikkat çekti. Atı ile cadde ve sokakları gezen Özdemir'i gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyip o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Hobi amacıyla bazı akşamlar atıyla şehir turu attığını söyleyen Furkan Özdemir, vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini ifade etti. Özdemir, "Vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyor, atımı çok fazla sevdirmiyorum çünkü sıkıntı oluyor. Dağa çok çıkmıyorum, atı koşturmuyorum, onun için caddede dolaşıyorum. Vatandaş ilgi ile bakıyor, ben mermerciyim hobi olarak ata biniyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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