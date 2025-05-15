Yozgat'ta 'Aile Yılı' Yürüyüşü Düzenlendi

Yozgat'ta 'Aile Yılı' Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte 'Ailemiz Geleceğimiz' pankartıyla farkındalık oluşturuldu. Yürüyüş, 2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirildi.

Yozgat'ta 'Aile Yılı' yürüyüşü düzenlendi

YOZGAT - Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum müdürleri ve personelinin katıldığı yürüyüşte 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı pankartla farkındalık oluşturuldu. Birçok ailenin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Arif Topal "Malumunuz Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda 'Aile Haftası' olması münasebetiyle bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde kortej, yürüyüş yapıldı. Biraz sonra saat 14.00'te de 'Yozgat Büyük Aile Şenliği' programımız var. Dün de konferans ve tiyatromuz vardı. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkesi aile şenliğimize bekliyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.