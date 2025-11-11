Haberler

Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri

Güncelleme:
Yozgat'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu yıl 3 milyon 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. İlde toplamda 4 bin 500 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Yozgat Valisi, yıl sonuna kadar 4 milyon fidan hedefinin ulaşılacağını belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Yozgat merkez ve ilçelerinde bu yıl bugüne kadar 3 milyon 300 bin fidan dikimi yapıldı, Akdağmadeni ilçesindeki fidanlıkta bir milyonun üzerinde fidan üretilip, yurdun farklı bölgelerine gönderildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarı Culhalı Köyü'nde 1990 yılında 30 hektarlık alanda kurulu fidanlıkta bu yıl sarıçam, karaçam, mavi ladin, mahlep, badem, kuşburnu ve çakal eriği ile birlikte toplamda 15 tür fidan yetiştirildi. Bir milyon civarındaki fidanlar, Yozgat ile birlikte yurdun farklı bölgelerine gönderilerek, dikilmeleri sağlandı. Yozgat il genelinde 4 bin 500 hektarlık alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları yapıldı, 3 milyon 300 bin fidan ve tohum toprakla buluştu.

Yozgat İl Merkezi Yukarı Nohutlu Mahallesi ile birlikte tüm ilçelerde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim törenleri yapıldı. Mahallenin ağaçlandırma bölgesindeki fidan dikimine kurumlarda çalışan personel, öğrenciler, il yöneticileri, güvenlik mensupları ve vatandaşlar katıldı. Orman İşletmesi tarafından daha önceden hazırlanan teraslara fidanların dikimi gerçekleştirilip, can suyu verildi.

" Bu yıl için 3 milyon 300 bin rakamına ulaşmış olacağız"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yıl için 4 milyon fidan dikimi hedeflediklerini hatırlatarak, 3 milyon 300 bin fidan dikimi ile hedefe yaklaştıklarını vurguladı. Özkan şunları söyledi:

"Ülkemiz genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine biz de Yozgat olarak, Bozok yaylası olarak çocuklarımızla, gençlerimizle, arkadaşlarımızla birlikte katılım ve katkı sağlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 milyon hedefi üzerine bu yıl da 4 milyon adetlik hem ağaç hem de tohum atımı şeklinde bir hedefimiz vardı. Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte ve ilçelerimizin hepsinde dikeceğimiz ağaçlar ve atacağımız tohumlarla birlikte bu yıl için 3 milyon 300 bin rakamına ulaşmış olacağız. Sezon bizim için bitmiş mi? Hayır. 4 milyon hedefine ulaşmak üzere bir yandan yıl sonuna kadar, bir yandan da mart dikimleriyle birlikte yapacağımız dikimlerle birlikte bu hedefe de ulaşmış olacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
