Yozgat haberleri! Yozgat'ta Otizm Merkezi Açıldı

Ankara Şehir Hastanesi'nden sonra Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde de 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik Otizm Merkezi açıldı. Yozgat ile birlikte Orta Anadolu bölgesindeki illere hizmet verecek olan merkezde Otizmli çocukların tedavilerinin yanında aileleriyle birlikte eğitimleri de sağlanacak.

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde açılan Otizm Merkezinde risk altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklara eğitim verilmesi planlanıyor.

"AİLEYE DE ÖĞRETİYORUZ"

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Otizm Merkezinde hasta kabulüne başlanıldığını belirten Çocuk Gelişim Uzmanı Şüheda Kılıç, aldıkları bir programla böyle bir oda açtıklarını, açılan merkezin 0-6 yaş grubuna hitap eden bir oyun odası olduğunu söyledi. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı kapsamında risk altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklara eğitim programı uygulayacaklarını aktaran Kılıç şunları söyledi:

"Biraz özel eğitim programına benzer bir program ama birçok hastanede böyle bir özel eğitim imkanı pek sunulmuyor. Biz burada bunu başardık. Normalde bir oyun odası aslında ama ebeveyn öğretim şeklinde çocuğa oyun eşliğinde nasıl beceri kazandırılabilir, taklit becerisi, göz kontağı, sesle iletişim kurulur, çocuklarla bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Zaten programımız da bunu esas alıyor. Yanımızda ebeveyn de bulundurarak aileye de öğretmiş oluyoruz. Şu an günlük hasta sayımız 4, yani 4 seans yapıyoruz. Bir saat, 1,5 saat arası sürüyor seanslar. Hedefimiz 7'ye 8'e çıkmak. Seansların sayısı uzun olduğu için artık personel sayısı arttığında hedefimiz de artacak."

"İÇ ANADOLU'YA HİTAP EDECEK"

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan da, Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığı günden itibaren amaçlarının şehiri "sevk eden bir il değil, sevk alan bir il haline getirmek" olduğunu aktardı. Bunu da çeşitli merkezler açarak, yoğun bakımlar açarak sağlamak için hizmetleri vermeye çalıştıklarını bildiren Kozan şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de otizm merkezidir. Otizm merkezi otistik hastaların, özellikle 3-6 yaşları arasındaki otistik hastaların tedaviyle sürekli olarak ilgiyle, sürekli bir eğitimiyle hem kendi hastalarımızın hem de ailelerinin eğitimiyle daha tedavi edilebilir hale gelmesini sağlayabilmektir. Otizm Merkeziyle birlikte otizm hastalarımıza daha iyi tedavi vermeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde hem aileler için bir toplantı odası, görüşme odaları olacak, hem de otizm merkezi odasında, çocuk otizm eğitimi almış bir Çocuk Gelişim Uzmanı ve daha çok psikiyatri uzmanlarımızla birlikte tedavilerini sağlanacaktır. Bu hem Yozgat için iyi olacak hem de çevre iller ve İç Anadolu için çok iyi olacak. Tüm çevre illerden gelen hastaların da takiplerini, tedavilerini yapmış olacağız."

ANKARA'DAN SONRA YOZGAT'TA DA AÇILDI

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Otizm Merkezi'nin şehir hastaneleri içerisinde sadece Ankara Şehir Hastanesinde olduğunu, ikincisinin Yozgat'ta açıldığını bildirdi. Kozan, "Şu an itibariyle şehir hastaneleri içerisinde Ankara Şehir Hastanesi'nde böyle bir hizmet sunulmakta. Ondan sonra burada başladı. Böyle bir hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü biz burada Yozgat halkına kaliteli bir hizmet vermek adına özellikle çocuk hastalarımıza daha iyi hizmet vermek adına bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Bundan sonra çocuk hastalığımıza bir çocuk rehabilitesi ünitesi açma planımız da var. Özellikle daha yatalak, fizik tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın özel bir rehabilitasyon alanıyla özel cihazlarıyla birlikte inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.