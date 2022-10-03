Yozgat haberleri: Soğan Hasadının Devam Ettiği Yozgat'ta Üreticiler Girdi Maliyetlerinden Yakındı

Gelen Yozgat haberine göre Yozgat’ın Türkiye’nin önemli soğan üretimi merkezlerinden biri olan Kümbet Ovası’nda kuru soğan hasadı devam ediyor. Üreticiler, fiyatların geçen yıla oranla daha iyi durumda olduğunu, ancak artan maliyetlerin kendilerini zorladığını belirtti.

Yozgat'ın Türkiye'nin önemli soğan üretimi merkezlerinden biri olan Kümbet Ovası'nda kuru soğan hasadı devam ediyor. Üreticiler, fiyatların geçen yıla oranla daha iyi durumda olduğunu, ancak artan maliyetlerin kendilerini zorladığını belirtti.

Yozgat'ta 4 bin 300 dekar alanda soğan üretiminin yapıldığı Aydıncık ilçesini de kapsayan Kümbet Ovası'nda bu yıl 26 bin ton civarında üretim bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 80 kuruşa mal ettiği soğanı satamadığı için tarlada bırakmak zorunda kalan üretici, bu yıl fiyatların geçen yıla oranla daha iyi durumda olduğunu kaydetti.

"GİRDİLER ÇOK FAZLA"

Üretici Ali Çevik, "Yine de 5 lira olsa da az bir şekilde kurtarıyor. Girdiler çok fazla mazot gübre ilaç aşırı şekilde fazla. Geçen yıla göre iyi diyoruz. Net olarak söylemiyorum. Maliyet fazla, gübreyi alamazsan mazot haddizatında 3 liraydı 30 liraya kadar çıktı. Yani bu artışlarla bilmiyorum, dayanamıyorum bazen de. Hasadımız iyi, yaklaşık dekara 4-4,5 kilo ürün aldık. Şahsıma 40 dekar ektim, yaklaşık 15-16 ton soğan aldım. 4,5 ila 5 lira arasında satışımız oluyor" diye konuştu.

GEÇİCİ TARIM İŞÇİLERİ ÇALIŞIYOR

Genel olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen geçici tarım işçileri, soğan hasadında çalışıyor. İşçileri organize eden ve 'çavuş' olarak adlandırılan İsmail Basatemir, "Hatay'dan geliyoruz, tarım işçisiyiz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. 50-60 civarı kişi gelmişiz. Soğan işi yapıyoruz, soğan patates işi yapıyoruz. Geçimimiz bundan oluyor yani. Çadırda kalıyoruz Aydıncık'ta. Hasat başladığı zaman geliyoruz. Bittiği zaman da tekrar memleketimize gidiyoruz. Şu anda soğan hasadında çalışıyoruz. Bir işçinin yevmiyesi yani 9 çuvalı 125 lira. Yani bir kişi 2-3 yevmiye yapıyor, 300 liraya kadar çıkıyor, geçimimiz bu şekilde" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN DE YÜZÜ GÜLÜYOR"

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, bu yılki fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda güz dönemi hasadı başlamış durumda. Bu sene en çok olarak ekilen ürünümüz 4 bin 300 hektar bir alana soğan ekildi. Çiftçilerimizin de yüzü gülüyor. Hem fiyat olarak çok güzel, şu anda tarladan 4,5- 5 lira arasında çıkıyor. Ayrıca yine patatesimiz bin 500 hektar kadar ekildi. Yine onda da çok verimli bir sezon geçirdik bu sene. Çiftçilerimiz memnun, çalışanlarımız memnun, insanlarımızın yüzleri gülüyorlar. Her ne kadar soğan acı olsa da soğan bu sene çiftçilerimizin yüzünü güldürdü, tatlandırdı diyebiliriz. Kümbet Ova bildiğiniz gibi gerçekten verimli topraklara sahip bir yer. 30 bin hektarlık bir alanımız var. Buğday, arpa, pancar gibi ürünlerle bu ova bu bölgenin geçimini sağlıyor. Burada üretilen soğanlar sadece bölgemizde değil, Türkiye'nin her yerine gidiyor, soğan, patates olarak dağıtımı yapılıyor."