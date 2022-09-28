Yozgat haberi | Yozgat'ta 20 Hatıra Ormanı Kuran Abdullah Karataş, Geliştirdiği Mantolama Sistemiyle Fidanların Kurumasını Önledi

Yozgat haberi... Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde kendi imkanlarıyla 2000 yılından beri kurduğu 20 hatıra ormanının günlük sulamasını ve bakımını yapan 62 yaşındaki Abdullah Karataş, geliştirdiği basit mantolama sistemiyle diktiği çam fidanlarının kurumasının da önüne geçtiğini söyledi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kendi imkanlarıyla 2000 yılından beri kurduğu 20 hatıra ormanının günlük sulamasını ve bakımını yapan 62 yaşındaki Abdullah Karataş, geliştirdiği basit mantolama sistemiyle diktiği çam fidanlarının kurumasının da önüne geçtiğini söyledi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Abdullah Karataş, 2000 bin yılından beri kendi imkanlarıyla 20 kadar hatıra ormanı oluşturdu. Diktiği fidanların zaman zaman kuruması üzerine çare arayan Karataş, basit bir mantolama sistemi geliştirdi.

"HERGÜN BAKIMINI YAPIYORUM"

2008 yılında emekli olduktan sonra çocuklarıyla beyaz eşya üzerine işyeri açan Karataş, 2000 yılından bugüne kadar 300 bin fidanı toprakla buluşturduğunu, 20 hatıra ormanı kurup, bununla birlikte talepte bulunan belediye ve muhtarlıklara da fidan desteği yaptığını söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Yüksekokulu bölgesini yeşillendirmek için çalışma yaptığını anlatan Karataş, yüksekokulun arazisinde 10 binden fazla fidanı toprakla buluşturduğunu belirterek, "Burada 5-6 senedir fidanlarla uğraşıyorum. Burası Mavi Ladin, Yeşil Ladin, Köknar, Akasya, Ihlamur, Sedir, Mavi Servi, Sarıçam, Karaçam, Meşe ağacı, Gül gibi her türlü fidanı diktim. 10 bini geçti. Bu fidanların dikimini, sulamasını, bakımını, hepsini kendim yapıyorum. 2000 yılından beri bu hizmetleri yapıyorum" dedi.

"KURUYAN ÇAMLARIN YERİNE DİKİM YAPACAĞIM"

Bu sene 18 bin tane fidan bağlantısı yaptığını bildiren Karataş, 13 bin fidanın nisanda geldiğini, 10 bin fidanı Türkiye'nin birçok yerinde dağıttığını vurgulayarak, "3 bin tane fidanımın da bin 500 tanesini yeni sistemle, geliştirdiğim sistemle diktim, bin 500 tanesini de açık kök diktim, denemek maksadıyla. Allah'a şükür bu yeni sistemde başarılı oldum. 5 bin tane fidan da kasımda gelecek. Bu kasımda gelecek fidanlarımızın bin tanesi Mavi Ladin, Yeşil Ladin, Köknar, onlar gelecek. Onları belediyemize vereceğim. Belediyemiz, Sarıkaya'mızın muhtelif yerlere dikim yapacak. 4 bin tane gelecek Sarıçam, Karaçam da kuruyan çamların yerine dikim yapacağım" diye konuştu.

"20 BİN TANE FİDANIMI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIM"

"2023 yılında Allah izin verirse 2 tane orman projem var" diyen Abdullah Karataş, 20 bin fidan bağlantısı yaptığını belirterek, "20 bin tane fidanımı toprakla buluşturacağım, 2023 yılında. Fidanların tamamını kendi imkanlarını alıyorum. Kendim suluyorum, kendim bakıyorum, yevmiye ile adam alıyorum, kendim yapıyorum. Bütün hep her şeyi kendim yapıyorum, çok şükür" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 80 SU TASARRUFU SAĞLAYARAK FİDANLARI YETİŞTİRİYORUM"

Doğayı, fidan dikmeyi, insanlara hizmet etmeyi çok sevdiğinin altını çizen Abdullah Karataş, "Allah ömür verdikçe, bunu ömrüm yettikçe yapacağım" dedi. Karataş, geliştirdiği mantolama sistemini de şöyle anlattı:

"Yarım metre toprağı eşiyorum, 15 litre su hazırlıyorum. 15 litre suyumun 5 litresini fidana döküyorum, yarısını da eştiğim çukura ve fidanının dikimini yapıyorum. Dikimini yaptıktan sonra fidanı toprakla yarısına kadar dolduruyorum ve 10 litre suyu da fidanın çukuruna döküyorum. Döktükten sonra toprak suyu çekiyor. Çektikten sonra toprağa fidanın araziyle düz olacak şekilde dolduruyorum. Ondan sonra yarım metre, bir metre arasında naylonları, beyaz naylonları fidanın dibine mantolama yalıtım sistemiyle yapıyorum ve üzerime toprak atıyorum. Allah'a çok şükür bu fidanlardan 10'da 9 tutuyor. Hiç kurumuyor, çok güzel bir sistem. Ama öbür açık köklerde en az 4-5 defa suluyorum. Bir sulama 20 litreye mal oluyor. Yani 5 defa sulamada 100 litre su gidiyor. Bunda 15 litre suyla fidanı yetiştiriyorum. Yani yüzde 80 su tasarrufu sağlayarak fidanları yetiştiriyorum."