Yozgat haber! Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz: "Çiftçi Maliyet Artınca Kazandığı Parayı Tekrar Tarlaya Gömdü"

Yozgat'ta hasat döneminin son günleri yaşanırken; üreticiler yeni sezon için hazırlıklara başladı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, artan maliyetler nedeniyle üreticinin bu yıl elde ettiği geliri yeni sezon öncesinde yeniden tarlaya gömmek zorunda kaldığını belirterek, "Sürekli ekim küçülüyor, küçülmemesi lazım, üreticinin yanında olunması lazım" dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, üreticilerin hasat dönemi ve yeni sezonda yaşaması olası sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Bu sezon çiftçinin ürününü sattığında iyi para kazandığını düşünmesine karşın maliyetlerin artması nedeniyle kazandığı parayı yeni sezon öncesinde yeniden tarlasına gömdüğünü belirten Açıkgöz, "2021 yılında 5 bin liraya buğday almıştı, 7 bin liraya mazot almıştı, girdi maliyeti düşük olduğu için güzel bir fiyata sattı, para kazandı" dedi. Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Mazot 24 lira olunca yüzde 300, yüzde 400 maliyet artınca kazandığı parayı tekrar araziye gömdü. 500 dönüm bir arazi eken bir adam yaklaşık hesap ediyorum 500 bin lira başlamadan tarlaya geri döktü. Bu durumda çiftçinin durumu ne olacak? Kazandığı parayı tekrar tarlaya gömdü. 2023 yılında inşallah yağmurlu temiz bir ortamda geçer de çiftçi tekrar kazanır, para kazanır. Ama ben inanıyorum ki 2023 yılında buğdayın 9 bin lira 10 bin lira olacak. Çünkü şu an yurt dışında 5 bin 500- 6 bin lira arasında bulunuyor buğday. Bu da ne demek, yani 2023 yılında Türkiye'de buğday fiyatının bu dolayda olacağını gösteriyor. Bu durumda çiftçi ister istemez sıkıntılı."

"ÇİFTÇİDE BİR USANMA ORTAYA ÇIKTI"

Çiftçide ekimini yaptığı bazı ürünlerde beklediği fiyatı alamamasından kaynaklı sıkıntı yaşaması nedeniyle bir usanma halinin ortaya çıktığını ve üretimden uzaklaştığını kaydeden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaklaşık yüzde 74 ayçiçeği yağı açığı var dediler, biz de çiftçimizi yönlendirdik, yaklaşık 200 bin dekar Yozgat'ta ayçiçeği ektik. Çiftçinin kafasında 12 bin liraya, 13 bin liraya satarım düşüncesi vardı, 8 liraya 9 liraya sattı, çekirdeği. Bu durumda ne yaptı çiftçi bir usanma ortaya çıktı. 2023 yılında ben inanıyorum ki yağlık ay çekirdeği 200 bin dönüm ekilecekti. Bu düşecek 10 bin 12 bin dönüme. Ekildiğinde değerini bilmemiz lazımdı. Yurt dışından geliyor dediler yağı çıkarılıp Avrupa'ya gönderilecek dediler, yağ fabrikaları çekirdeği almayınca bu duruma gelindi.

"ÇİFTÇİDE NOHUT KALMADI"

Üretici harmana bulunduğu nohudu getirdi, 13-14 lira dediler, şu an 18 lira. Çiftçide nohut kalmadı. Nohut celebin eline geçti, tüccarın eline geçti. Şu an tüccar da 18 liraya satıyor. Bunu Sayın Ofis Genel Müdürü, gerek çekirdeği, yağlık çekirdeği gerek nohudu gerek mercimeği açıklamış olsaydı, bir fındığı açıkladığı gibi üzümü açıkladığı gibi bu çiftçi ürettiğinden kazanırdı ama bu durumda çiftçi ürettiği üründen kazanamadı. Soğan dersen 7 lirayla başladı, şu an 3,5 lira, patates dersen 9 lirayla başladı 4 lira. Bir taraftan da tüketicilerimiz var, bunu da görmek lazım ama üretim maliyeti sıkıntılı."

"ÇİFTÇİ PANCARDAN ZARAR EDECEK"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, şeker pancarı fiyatının yüksek açıklanmasına karşın çiftçinin bu sezon yine zarar edeceğini ileri sürdü. Açıkgöz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bakın pancar bin 400 lira açıklandı. Ben yine iddia ediyorum, çiftçi pancardan zarar edecek. Gerekçesi; 150 kilo gübre atacak, 150 kilo gübre bin 900 lira, yani sadece gübresi. Bu durumda ne olur? 1,5 ton pancarı gitti. Bizim il ortalamamız 5-6. Şimdi 2022 yılında 450 kuruşa aldılar pancarı 270 lira eder torbası. Bin 100 liraya çıktı torbası ama ne hikmetse çiftçi gene 450 liradan para aldı. Bu üreticinin hakkıydı, bin 100 liraya çıktı çıktı, ben işte buna atıyorum 150 lira 200 lira avans veriyorum veya fark veriyorum deseydi çiftçi üşenmezdi. Ama pancar çiftçisini de üşendirdiler. Ha bu durumda ne oluyor? Sürekli ekim küçülüyor, küçülmemesi lazım, üreticinin yanında olunması lazım."