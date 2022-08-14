Yozgat haber! Antalya Büyükşehir, Manavgat Sorgun'da Şebeke Borularını Yeniliyor

Yozgat habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri, Manavgat’ın Sorgun mahallesinde eskiyen şebeke borularını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) ekipleri, Manavgat'ın Sorgun mahallesinde eskiyen şebeke borularını yeniliyor.

İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçakları azaltmak ve su kaynaklarından daha verimli yararlanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ASAT ekipleri, Manavgat'ın Sorgun mahallesinde içme suyu şebeke borularındaki patlaklar nedeniyle sık sık arıza yaşanan hatlarda yenileme çalışması yapıyor.

Sorgun mahallesinde yürütülen çalışma çerçevesinde, hatların güçlendirilmesi ve yurttaşa suyun verimli iletilebilmesi için bin 600 metre 110'luk boru döşendi. Bölgede yeni imara açılmış alanlarda ise 3 bin 200 metre 110'luk yeni şebeke hattı imalatı yapılıyor.