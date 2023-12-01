Yozgat Gastronomi Günleri başladı

YOZGAT - Yozgat Belediyesi tarafından 22. Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde düzenlenen "Gastronomi Günleri" başladı.

Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Festivali çerçevesinde düzenlenen Gastronomi Günleri etkinliği başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve 3 gün sürecek Gastronomi Günleri'nde çeşitli yarışmalar düzenlenerek Yozgat'ın yöresel yemekleri tanıtılacak. Gastronomi Günleri açılında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinliğe katılan belediyelere ve kooperatiflere teşekkür ederek Yozgat kültürünü tüm ülkeye duyurmak istediklerini söyledi.

Sürmeli Festivali çerçevesinde geçen ay yağlı güreş müsabakaları düzenlediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Gastronomi Günleri ile da kentin yöresel yemeklerini, tescilli yiyeceklerini duyurmak ve hem ülke hem de dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti. Köse, "Yozgat'ımız zengin kültürü ve mutfağıyla bir gastronomi şehri olma açısından önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkartıp uluslararası boyuta taşıyarak gastronomi kültürümüzü tanıtmak istedik. Gastronomi günleri 3 gün sürecek." dedi.

Konuşmaların ardından folklor ekipleri, halk oyunları gösterisinde bulunurken Yozgat'ın yöresel yemeklerinden testi kebabı kırılarak vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar Gastronomi Günlerine yoğun ilgi gösterdi.