Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Düzenlendi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin ilk milli parkı 1600 rakımlı Yozgat Çamlığı'nda Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi. Yarışlara, Türkiye, Macaristan, Almanya ve İran'dan toplam 182 sporcu katıldı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bu yıl uluslararası düzeyde organize edilen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, büyük erkek-bayan, genç erkek-bayan, U17 erkek-bayan, U15 erkek-bayan, U12 erkek-bayan, master erkek 35+, master erkek 40+, master erkek 45+, master bayan-erkek 50+, master erkek 55+, master erkek 60+ kategorilerinde yapıldı. 182 sporcunun katılımı ile düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti yarışları kapsamında ilk müsabaka şehir merkezinde gerçekleştirildi. Daha sonra milli park çamlıkta belirlenen parkurda bisikletçiler derece yapabilmek için ter döktü. Piknikçilerin arasından geçip, dağlık alanlarda pedal çeviren bisikletçiler çamlığın eşsiz manzarası eşliğinde yarışmanın mutluluğunu, heyecanını yaşadı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu üyesi Ali Yılmaz, parkur uzunluğunun 5 kilometre olduğunu, çeşitli kategorilerde tur hesabı olarak tur atılacağını söyledi. Yılmaz, "En az atan iki tur en fazla atan 7 tur beş kilometreyi tur atarak tamamlayacaklar. Macaristan var, Almanya var, bir de İran'dan sporcularımız var. Geri kalan bütün sporcular Türk asıllı" dedi.

"PARKURUN MÜTHİŞ BİR DOĞASI VAR"

Uluslararası Bisiklet Federasyonu görevlisi/Komiseri Gürol Çaydaş da Yozgat çamlığının çok güzel olduğunu, diğer bölgelerin sıcaktan kavrulduğu bir dönemde, serin ve doğal güzellikler arasında yarışların yapıldığını anlattı ve şöyle konuştu:

"Bu sene ilk defa geldim, parkuru gezdim. Muhteşem bir parkur var. Çok güzel bir doğa. Dilerim bu yarış daha uzun süre devam eder ve her sene biz de geliriz. Yarışmacılar da çok memnun. Parkurun müthiş bir doğası var. Buranın vakit de çok güzel seçilmiş. Türkiye'de her yer sıcaktan kavrulduğu halde burada serin havada bir yarış yapıyoruz. Çok memnunuz. 182 kayıt aldık. Dünkü startımızda, şehir içinde 27 kişi yarıştı. Bugün çeşitli kategorilerde 182, 12 yaş altı dahil ki; bu Türkiye'deki ilklerden biridir, küçük kategorisine önem verme açısından. Yozgat'a teşekkür ederiz. Bunun daha fazla olmasını dileriz. 12 yaş altı dahil, 50 yaş üstüne kadar çeşitli yaşlarda sporcularımız var."

"TAM BİR TATİL BELDESİ GİBİ, GÜZEL BİR YERE GELDİK"

Ankara'dan gelen yarışçı Enes Çelebi de şunları anlattı:

"Yozgat ilindeki dağ yarışına geldik. Çok güzel bir parkur, ormanların içinde, havası temiz bir ilimiz. Geldiğimde çok hoşuma gitti, hayran kaldım şehre. Özellikle Ankara'nın kalabalığından gelince buranın farkını gördük. Gerek şehir insanları gerek şehir yapısı esnaf, yani tam bir tatil beldesi gibi, güzel bir yere geldik. Parkur da çok güzel, bol oksijenli, Yozgat'a yakışır bir yerde seçilmiş. İki tane yokuşumuz var güzel, zorlu, eğlenceli. Bu gençlerin olduğu, sporun olduğu bir parkur…"