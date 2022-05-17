Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ'dan, Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Haberler

YOZGAT (İHA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin ülke yükseköğretimine değer kattığını ve önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin "Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını" dikkate alarak eğitim, Ar-Ge, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza atan ve eğitim kültürü olan bir kurum olduğunu belirten Rektör Karadağ ise, ikili iş birlikleriyle birçok alanda ortak çalışmalara imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri birlikte gerçekleştirmek için bu tarz ziyaretlerin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadağ, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel