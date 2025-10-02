Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Benzersiz Böcek Müzesi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde 2013 yılında kurulan Böcek Müzesi, hem bilimsel çalışmalara hem de öğrencilere kaynak sağlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan yaklaşık 4 bin böcek türünün sergilendiği müze, ilkokuldan liseye kadar birçok öğrencinin de ilgisini çekiyor.

Farklı türlerdeki böceklerin yer aldığı müzede, koleksiyon için toplanan örnekler önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırılıyor, ardından koruma altına alınıyor. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmalar araştırmalara ışık tutarken, ziyaret eden öğrencilere de böceklerin yaşamları, faydaları ve zararları hakkında bilgi aktarılıyor.

Küresel ısınma ve doğal dengelerin bozulması nedeniyle yaşam alanlarını kaybeden birçok türün yakından tanınmasına da imkan sağlayan müze, çocuk ve gençler için doğayı tanıtan önemli bir eğitim kaynağı haline geldi.

" İlkokuldan, liseden öğrenciler gelip burayı ziyaret ediyor"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Dr. Şeyda Şimşek, müzede bulunmayan böcek türlerini de toplayarak, müzeyi büyütmeye çalıştıklarını aktardı.

Şimşek; ilk, orta, lise öğrencilerine de böcekleri tanıtıp, faydaları ve zararları konusunda bilgiler verdiklerini anlatarak, "Burada çok farklı şehirlerden toplanmış farklı böcek türleri var. Çok farklı okullardan, ilkokuldan, liseden öğrenciler gelip burayı ziyaret ediyor. Yaklaşık 4 bin civarında böcek türü bulunuyor. Büyütmeye de devam ediyoruz burayı. Hem biz bilimsel çalışmalarımızı yapıyoruz hem de farklı okullardan öğrenciler için burası bir uğrak yeri oluyor" diye konuştu.