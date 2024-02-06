Yozgat Berberler Odası Zam Kararı Aldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kızılay, artan fiyatlar nedeniyle berberlerin saç sakal tıraşının 250-300 lira civarında olması talebinde bulunduğunu, vatandaşın durumunu da düşünerek tıraş ücretini 150 liradan 250 liraya çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

Yozgat Berberler Odası, artan maliyetler nedeniyle gelen zam taleplerini değerlendirerek, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere saç sakal tıraş ücretini 300 lira olarak belirledi. Ancak alınan zam kararı ertelendi. Yapılan yeniden değerlendirme sonucunda yüzde 66 zam yapılarak, daha öce 150 lira olan saç sakal tıraşı ve yıkama- fön dahil 250 liraya, yalnız sakal tıraşı 75 liraya, saç tıraşı yıkamalı 150 liraya, çocuk tıraşı 100 liraya, saç boyama 300 liraya, fön yıkamalı 100 liraya, damat tıraşı 500 liraya, ev tıraşı 400 liraya yükseltildi.

"250-300 LİRA CİVARINDA BİR KARAR ALINMIŞTIK AMA"

Yozgat Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erkek Kuaförü Bekir Kızılay, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli aldıkları zam kararını bugüne kadar uygulamadıklarını, ancak artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayıp, kararı güncelleyip uygulamaya koyduklarını söyledi. Kızılay, yapılan zamma rağmen Yozgat'ta tıraş ücretlerini diğer illere göre düşük olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Fiyatlarımız daha önce saç, sakal tıraşı 150 liraydı. Saç tıraşı 100, sakal tıraşı 50 lira olmak üzere 150 liraydı. Birinci aydan itibaren bunu, gelen zamlarla birlikte 250-300 lira civarında bir karar alınmıştık ama biz bunu yönetim olarak biraz daha geriye çekerek, vatandaşı da sıkmadan, bunaltmadan biraz daha geriye çekerekten 250 lira yaptık. Yavaş yavaş buna Yozgat halkımız alışacaktır. Bizim de kullandığımız malzemeler olsun, kolonyamız, şampuanımız, jiletimiz yüzde yüz arttı, asgari ücrete gelen zamlardan dolayı. Halkımızı sıkmadan, bunaltmadan işte yavaş yavaş bunu uygulamaya çalışacağız. Tepkiler ilk zamanlarda biraz tepki oluyor. Bu kadar olur mu? Yüksek fiyat ama bir iki ay sonra alışıyor herkes. Genelde yüksek buluyorlar. Diğer illere bakaraktan da burası da normal geliyor yani fiyatları. Dışarıdan gelenler için tabii çok düşük geliyor ama Yozgat halkı için biraz yüksek bu fiyatlar ama şu anda uygun."