YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika'da çok başarılı Türk kadınları var" - Haberler

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YouTuber Ulaş Aksoy: "Amerika'da çok başarılı Türk kadınları var"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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YouTuber Ulaş Aksoy: 'Amerika'da çok başarılı Türk kadınları var'

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve ülkeye dair merak edilenlerle ilgili hazırladığı videoları takipçilerine sunan YouTuber Ulaş Aksoy'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Bir süredir Amerika'da yaşayan ve ülkeye dair merak edilenlerle ilgili hazırladığı videoları takipçilerine sunan YouTuber Ulaş Aksoy'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Amerika'da kendi ayakları üzerinde duran gastronomi bölümü mezunu Elif'in hikayesi büyük ilgi gördü.

Dünyayı gezip keşfettiklerini internette paylaşan Aksoy bir süredir Amerika'da yaşıyor ve özgürlükler ülkesine dair merak edilen ne varsa araştırıp özel videolarla YouTube üzerinden takipçilerine sunuyor. 100 bini aşkın takipçisi bulunan Aksoy'un videoları sosyal medyada gündemi de belirliyor.

"Amerika'da Türk kadını"

Ulaş Aksoy'un "Amerika'da Türk kadını" başlıklı son paylaşımı da büyük ilgi gördü. "Amerika'da kendi ayakları üzerinde duran çok başarılı Türk kadınları var" diyen Aksoy, o kadınlardan birini, gastronomi bölümü mezunu Elif'in hikayesini sayfasına taşıdı.

"Mutfağımızı tanıtıyorum"

Amerika'ya 1 yıl önce yerleşen ve sipariş üzerine hazırladığı Türk yemekleriyle geçimini sağlayan 23 yaşındaki Elif, hem hikayesiyle hem de "Türk mutfağını Amerika'da tanıtmaya çalışıyorum" sözleriyle takdir topladı.

Çok sayıda YouTube kullanıcısı videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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