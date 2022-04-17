Yörükler iftarda bir araya geldi

Eskişehir'de, Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal dayanışma Derneği tarafından dernek üyelerine ve Gemiç Mahallesi sakinlerine yönelik iftar yemeği düzenlendi. İftar, Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Güler, Kırka Çarşı Camii İmamı Aziz Özyavuz, Gültepe Camii İmamı Erol Karaaslan ve Tepebaşı Müftülüğü Hacı Hilmi Efendi Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Düzenlenen iftarda konuşma yapan Gemiç Köyü Yörük Türkmen Kültürü ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Fadime Uzun, "Ramazan ayı birlik beraberlik ve paylaşma ayı. Mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Pandemi yasakları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda iftar yemeği organizasyonumuzu gerçekleştirememiştik. Bu yıl hep birlikteyiz. Protokol üyelerimiz de iftar yemeğimizde bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

İftar yemeğine; CHP Eskişehir milletvekilleri Dr. Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Ankara Karakeçili Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu yetkilileri, Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile davetliler katıldı. - ESKİŞEHİR