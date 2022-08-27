Yörük Türkmenleri Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan ve federasyona bağlı dernek başkanlarını ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Türkan, federasyona bağlı derneklerin temsilcileri ve Eskişehir Yörük Beyi Hüseyin Şen ile bir araya geldi. Buluşmada Türkan ve beraberindekiler, Başkan Ataç'a sürdürdükleri kültürel faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı. Konukları ayrıca Başkan Ataç'ı düzenleyecekleri şölene de davet etti. Başkan Ataç da misafirlerine çalışmalarında başarılar dilerken, ziyaretleri için de teşekkür etti.