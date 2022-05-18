Yörük Obaları Derneği Başkanı Genişoğlu, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler

Aydın Yörük Obaları Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun Yörük kültürünün yaşatılması konusunda her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Genişoğlu, Aydın için yapılan başarılı çalışmalardan dolayı da Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Yörük kültürünün yaşatılması ve kültürel çalışmalar konusunda desteklerinin süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, dernek başkanı Genişoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel