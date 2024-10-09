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YÖREX Fuarı'nda Dronu Kovalayan Köpek Gülümsetti

YÖREX Fuarı'nda Dronu Kovalayan Köpek Gülümsetti
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Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışında dron çekimi sırasında salona giren bir köpek, üzerinde uçan dronu kovalamaya başlayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışında dron çekimi sırasında bir köpek salona girerek dronu kovalamaya başladı. Katılımcıları tebessüm ettiren olayda kamera ve objektifler bir süreliğine dron ile köpeğe döndü. Köpeğin salondan çıkmasıyla birlikte program kaldığı yerden dvam etti.

Antalya Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılış programında yaşanan olay tebessüm ettirdi. Açılış töreni sırasında fuar alanında görüntü almak amacıyla dron ile çekim yapılırken aniden bir köpek salona girdi. İlk başta dikkat çekmeyen köpek, drona havlamaya başladı. Çekime devam eden dronu takip eden köpek, zaman zaman konukların arasına daldı. Katılımcıları tebessüm ettiren olayda kamera ve objektifler bir süreliğine dron ile köpeğe döndü. Köpeğin salondan çıkmasıyla fuar programı kaldığı yerden devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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