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Yönetmen Uygur, bayram mesajında savaşların bitmesi temennisinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yönetmen Uygur, bayram mesajında savaşların bitmesi temennisinde bulundu

Yönetmen Murat Uygur, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlayarak, İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için özel günlerde birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Yönetmen Murat Uygur, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlayarak, İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için özel günlerde birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Film, dizi ve program yönetmenliği yapan Murat Uygur, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Bayramın huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Uygur, bu özel günlerin toplumsal barışın pekişmesi için önemli olduğunu belirterek, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi ile gelen mübarek Ramazan Bayramının tüm dünyada huzur ve barışın oluşması için bir vesile olmasını diliyorum. Özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde İslam ülkelerinde yaşanan ölüm, açlık ve sefaletin son bulması için bu özel günlerdeki birlik ve beraberliğimizi arttırmalıyız. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini dilerim" dedi.

2001 yılında yönetmenliğe başlayan ve bir çok eser ortaya koyan Uygur, en çok bilinen ve ödül alan sinema filmi ise 'Suriye'den Kaçış.' - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Yönetmen, İslam, Uygur, Yerel, Haberler

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