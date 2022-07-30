Yolunu şaşıran tilki eve girdi... O anlar kamerada Yolunu şaşıran tilki eve girdi. Yolunu şaşıran tilki eve girdi... O anlar kamerada KARABÜK - Karabük'te yolunu şaşırarak bir eve giren tilki cep telefonu ile görüntülendi. Olay Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. Fatma Ulusoy'a ait eve tilki girdi. Evin içinde gezinen tilkiyi gören Ulusoy büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile kaydetti. Ev sahibini görünce korkan tilki de kapıdan çıkarak uzaklaştı. Yerel İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Karabük ulusoy Yerel Haberler

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