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Yolunu şaşıran tilki eve girdi... O anlar kamerada

Yolunu şaşıran tilki eve girdi.

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Yolunu şaşıran tilki eve girdi... O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te yolunu şaşırarak bir eve giren tilki cep telefonu ile görüntülendi.

Olay Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta meydana geldi. Fatma Ulusoy'a ait eve tilki girdi. Evin içinde gezinen tilkiyi gören Ulusoy büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile kaydetti.

Ev sahibini görünce korkan tilki de kapıdan çıkarak uzaklaştı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel

Karabük ulusoy Yerel Haberler

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