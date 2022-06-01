Yolunu kaybeden kurt, şehrin göbeğine kadar indi - Haberler

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Yolunu kaybeden kurt, şehrin göbeğine kadar indi

İhlas Haber Ajansı - Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel
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Yolunu kaybeden kurt, şehrin göbeğine kadar indi

Yolunu kaybeden kurt, şehrin göbeğine kadar indi Kastamonu'da yolunu kaybettiği düşünülen kurt, Cumhuriyet Meydanına kadar indi.

Yolunu kaybeden kurt, şehrin göbeğine kadar indi

KASTAMONU - Kastamonu'da yolunu kaybettiği düşünülen kurt, Cumhuriyet Meydanına kadar indi. Kent merkezine inen kurt, uyuşturularak tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da öğle saatlerinde yolunu kaybettiği düşünülen kurt, şehrin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanına kadar indi. Meydanda kurdun dolaştığını gören vatandaşlar, bir yandan kurdu görüntülerken diğer yandan da Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli ekiplere bildirdi. Cumhuriyet Meydanına gelen belediye ekipleri, Saat Kulesi civarında yabani kurdu iğne ile uyuşturdu.

Uyuşturulan kurt, bulunduğu yerden alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel

Cumhuriyet Kastamonu Saat Yerel Haberler

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