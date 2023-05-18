Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı

ÇORUM Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Y. idaresindeki 19 AAZ 033 plakalı otomobil, hastane yakınlarında yolun karşısına geçmekte olan 72 yaşındaki Cemile Ö.'ye çarptı. Talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.