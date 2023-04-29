Yolun karşısına geçerken yere düşen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti

ÇORUM - Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isterken yere düşen çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

Kaza, Çepni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubbeli Caddesi üzerinde karşı kaldırıma geçmek isteyen Murat Emin G. adlı çocuk ayağı takılarak yere düştü. O sırada seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki 06 YAR 07 plakalı otomobil, talihsiz çocuğun ayağının üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.