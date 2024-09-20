Yolun Karşısına Geçerken Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarpması sonucu hafif yaralandı.

Kaza Çamurlu Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Aydoğdu yönetimindeki 31 AOD 704 plakalı seyir halindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Hamide Hamarat isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen kadın hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hamide Hamarat Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.