Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu - Haberler

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Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Arif Kaplan - Yerel
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Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp kaldırımda 50 metre sürüklenen araç sürücüsü kadın, şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp kaldırımda 50 metre sürüklenen araç sürücüsü kadın, şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Gülsüm Şengül'ün kullandığı 07 LPY 28 plakalı otomobilin, Manavgat Çevreyolunda Sorgun Köprülü Kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritten sağ şeride geçip kaldırıma çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 50 metre kaldırımda sürüklenmesi ve şarampole inmesi sonucunda meydana geldi.

Kazada yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü Gülsüm Şengül'e ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen sağlıkçı yaptı. Şengül, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

Takla atan ve 50 metre sürüklenen otomobilden, hafif yaralı olarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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