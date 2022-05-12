Yoldan çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

EDİRNE Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak Karayolları hizmet binasının bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Uzunköprü ilçesinde Hasan Oflas yönetimindeki 22 AAD 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Karayolları hizmet binasının bahçesine uçtu. Kazada sürücü Hasan Oflas ve araçta bulunan N.Ç ve S.C isimli şahıslar hafif yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımı ile kaldırılırken, kazanın oluş sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.