Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel
 - Güncelleme:

Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı Burdur'da kontrolden çıkan araç, ATM'den para çeken vatandaşa çarptı, kaza anı kameraya yansıdı.

Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı

BURDUR - Burdur'da kontrolden çıkan araç, ATM'den para çeken vatandaşa çarptı, kaza anı kameraya yansıdı.

Burdur'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı. Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, hem ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşa hem de ATM'ye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı

Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı

Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title