Kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa böyle çarptı

BURDUR - Burdur'da kontrolden çıkan araç, ATM'den para çeken vatandaşa çarptı, kaza anı kameraya yansıdı.

Burdur'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı. Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, hem ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşa hem de ATM'ye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.