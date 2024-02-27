Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de, otobüste valizinde 11 kilo 650 gram skunk maddesi bulunan Süleyman T. tutuklandı.
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye'de, otobüste valizinde 11 kilo 650 gram skunk maddesi bulunan Süleyman T. tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada isimli Süleyman T. şahsa ait valizde 11 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Süleyman T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.