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Yola savrulan pikabın içindeki sebze ve meyveler yola saçıldı

Yola savrulan pikabın içindeki sebze ve meyveler yola saçıldı
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Bayburt'ta içi sebze ve meyve dolu bir pikap sebebi bilenemeyen nedenden ötürü yola savruldu, pikap içerisindeki sebzeler meyveler yola saçıldı.

Bayburt'ta içi sebze ve meyve dolu bir pikap sebebi bilenemeyen nedenden ötürü yola savruldu, pikap içerisindeki sebzeler meyveler yola saçıldı. Gençosman Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı civarlarında, Muharrem Saka kontrolündeki 69 AB 699 plakalı pikap, bir anda yola savruldu. Yeni valilik binasının bitişiğindeki kavşakta yaşanan olayda, kasalar dolusu sebze ve meyve yola döküldü. Yola saçılan sebze ve meyveler ezilmesin diye sürücüler bir süre trafikte ilerleyemedi. Bölgeye gelen trafik polislerinin kontrolünde tek şeride düşürülen trafik akışı, sürücü Saka ve çevredeki vatandaşların yolu temizlenmesinin ardından tekrar normal seyrine döndü. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bayburt trafik

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