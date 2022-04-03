Yolun karşısına geçmek isteyen eczacıya otomobil çarptı

DENİZLİ - Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan eczacıya seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan eczacı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan eczacı F.K.'ye, yolun karşısına geçmek isterken Ahmet S.A. yönetimindeki 20 ASA 93 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.K. metrelerce yükseğe fırlayarak orta refüje savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sürücü ve vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bir süre tek şeritli trafik akışının sağlandığı yolda görevliler önlem alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan F.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Ahmet S.A. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.