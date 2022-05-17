Yola bırakılan 5 kedi yavrusuna duyarsız kalmadı - Haberler

Yola bırakılan 5 kedi yavrusuna duyarsız kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda gördüğü 5 yavru kediyi hayvan barınağına götürdü.
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda gördüğü 5 yavru kediyi hayvan barınağına götürdü.
Karasu - Kocaali yolu üzerinde kutunun içerisine koyularak yola bırakılan 5 yavru kedi duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtarıldı. Yoldan geçtiği esnada kedileri gören vatandaş, yavruları alarak barınağa götürdü. Karınları da doyurulan yavru kedilere barınakta sahip çıkıldı. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel