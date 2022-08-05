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Yol yenileme çalışması başladı

Yol yenileme çalışması başladı

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu altyapısı yenilenen 2000 Evler Mahallesi 27. Sokak'ta yol yenileme çalışmasına başlandı.

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Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu altyapısı yenilenen 2000 Evler Mahallesi 27. Sokak'ta yol yenileme çalışmasına başlandı. 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan 27. Sokak'ta bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Nevşehir Belediyesi Su VE Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce içme suyu altyapısı yenilenen ve yeni konutlar için abone bağlantıları çekilen sokakta doğalgaz ve elektrik altyapısı için de çalışma yapıldı.

Altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan yol çalışması ile birlikte sokağın yaya kaldırımları da yenilenecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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