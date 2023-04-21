Yol uygulaması yapan polis kağıt toplayıcısı yaşlı adamın yardımına koştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bayramda asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri, kağıt toplayan yaşlı adamın arabasını çekmekte zorlandığını görünce yardımına koştu.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için ilçe giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında çöplerden kağıt toplayan yaşlı bir adamın arabasını çekmekte zorlandığını görünce arabayı iterek rampadan çıkmasına yardımcı oldu. Polisler yaşlı adamın arabasını evine kadar götürmesine yardımcı olurken, yoldan geçen bir sürücü o anları görüntüledi. Yaşlı adam, polis memurlarına yardımlarından dolayı teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. - BİLECİK