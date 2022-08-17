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Yol temizlik çalışmaları devam ediyor

Yol temizlik çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında kapamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında kapamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yol kenarına atılan çöplerle birlikte ot temizliği ve yoğun yağış sonrası yolda biriken tortular temizleniyor. Her mahallede devam eden yol temizlik çalışmaları son olarak Zığra Mahallesi ile devam etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kütahya Belediyesi Yerel Haberler

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