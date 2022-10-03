Yol sorununa neşter

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Canik ilçesine bağlı Ali Rıza Bey Bulvarı ile İlkadım ilçesine bağlı Fener Sokak'ta yaşanan yol sorunlarına neşter vurdu.

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt hamleleriyle yol sorunlarına kalıcı çözümler üretiliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahalle ve grup yollarının yanı sıra şehir içlerinde de sıcak asfalt konforuyla buluşuyor.

Yol sorunlarına neşter vurulan yerlerden biri de Canik İlçesine bağlı Ali Rıza Bey Bulvarı ile İlkadım ilçesine bağlı Fener Sokak oldu. Önce altyapıları güçlendirilen Ali Rıza Bey Bulvarı'na 1000 metre, Fener Sokağa da 150 metre sıcak asfalt döküldü. Yol çalışmaları, üç gün gibi kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

"Yolları tamamlanan vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk bizim enerjimizi artırıyor" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışmaların bittiği yolların hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların rahat, konforlu ve güvenli seyahati için yatırımların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç olan her yerde olduğunu vurgulayan Başkan Demir, "Şehrimizin her köşesinde kalıcı eserler bırakmak için çalışıyoruz. Bu hedefle ekiplerimiz 7/24 sahada. Bu yollar bizi vatandaşımızın kalbine ulaştırıyor" dedi. - SAMSUN