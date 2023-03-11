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Yol kontrollerinde bayan sürücülere karanfil verildi

Yerel Haberler

Yol kontrollerinde bayan sürücülere karanfil verildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı personeller yol kontrollerinde bayan sürücülere karanfil verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı personeller yol kontrollerinde bayan sürücülere karanfil verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen asayiş ve trafik uygulamalarında bayan sürücülere karanfil verdi. Ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personel çalıştıkları kurumlarda ziyaret ederek karanfil verildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 'Toplum Destekli Güvenlik Faaliyetleri' çerçevesinde vatandaşlarla birlikte etkin çalışmalarına devam edileceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Bilecik Yerel Haberler

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