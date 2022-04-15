Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza - Haberler

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Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza

İhlas Haber Ajansı - Lider Olgun - Yerel
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Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza yol kenarlarında durarak satış yapan ve yaya, araç trafiğini tehlikeye atan şahısları polis affetmedi.

Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza

GAZİANTEP - yol kenarlarında durarak satış yapan ve yaya, araç trafiğini tehlikeye atan şahısları polis affetmedi.

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yol kenarları ve yayaların gelip geçtiği kaldırımlarda satış yaparak yaya ve araç trafiğini tehlikeye düşüren kişilere yönelik yapılan denetimlerde, kaldırım ve yol üzerinde adaklık kurban satışı yaptığı tespit edilen 2 araca cezai işlem uygulanarak araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza

Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza

Yol kenarlarında satış yaparak trafiği tehlikeye atan kişilere ceza

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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