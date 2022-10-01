Yol kenarında ekmek mücadelesi: Konargöçerler, topladıkları çığ bitkisini satarak geçimlerini sağlıyorlar

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çok zor şartlar altında toplanılan çığ, konargöçerlerin yol kenarlarında ekmek mücadelesi oldu.

Kahramanmaraş köy garajı civarında yol kenarında ve boş alanlarda oturarak çığ sergisi üreten konargöçerler, bataklıklarda topladıkları çığ bitkileriyle geçimlerini sağlıyorlar.

Çok zor şartlar altında toplanılan çığların ekmek mücadeleleri olduğunu söyleyen konargöçerler, "Hayat şartları çok zor, başka yapacak bir işimiz yok. Bu da mevsimlik. Hayat mücadelemiz devam ediyor" ifadesini kullandılar.

Osmaniye'den Kahramanmaraş'a geldiğini söyleyen ve burada çığ sergisi yaparak geçimlerini sağladığını söyleyen iki çocuk annesi 38 yaşındaki Eşe Filiz, "20 yıldan beri çığ toplayıp, üretim işi yapıyorum. 3 aydır buradayız ve geçimimizi bu işte sağlıyoruz. Hem kesiyoruz hem topluyoruz hem de işlemlerini yapıp satıyoruz. Fiyatları değişiyor 60, 70, 80 TL arasında değişiyor. Bu işi yapmak çok zor. Topladığımız alanlar hep çamur oluyor. Yılanlar çıkabiliyor. Genellikle deniz kenarlarında bataklıklarda oluyor. Günlük ise hızlı yaparsan 10 tane civarında yapabiliyoruz. Sıcakta yapamıyoruz. Bulunduğumuz yerlerde genellikle su olmuyor. Oluyorsa da hep ılık oluyor ılık su içiyoruz. Kahramanmaraş halkı genellikle çığ sergisini bizden alır çünkü başka yerde olmaz. Burada biz üretimini yapıyoruz. Eskileri tamir ediyoruz. Geçimimizi bu işle sağlıyoruz" dedi.

Kahramanmaraşlı 2 çocuk babası 53 yaşındaki Sami Kara da eşi ile birlikte 40 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Kara, "Kahramanmaraş'ta bu işi yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Bu çığlar genellikle Akdeniz Bölgesi'nde Adana bölgesinde yetişir. Oralarda topluyoruz bataklıklarda yabani hayvanların olduğu yerde. Çok zor bir iş. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Dikenle savaşıyoruz, çamurla savaşıyoruz. Fiyatlar da değişiyor 40-50 civarları. Biz bu işi mecburiyetten dolayı yapıyoruz çünkü başka bir işimiz yok" ifadesini kullandı.