Yol kenarında bulunan kadın cesedinin sırrını jandarma çözdü

GİRESUN Giresun'un Görele ilçesinde Çömlekçi grup yolu kenarında bulunan kadın cesedinin 40 yaşındaki Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova'ya ait olduğu ve cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olayla ilgili ise bir kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Çömlekçi grup yolunda seyir halindeki bir sürücü tarafından yol kıyısında ceset bulundu. Cesedi gören vatandaşın jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve cumhuriyet savcısı yapılan otopsisinde ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri gece boyunda sürdürdükleri çalışma sonunda cesedin Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova'ya olduğunu belirlerken, katil zanlısını da kısa sürede tespit ederek yakaldı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Görele ilçesi Çömlekçi grup yolu üzeri Gültepe köyü girişi ilçe merkezine 6 km mesafede yol kenarına çalılıklar içerisine ateşli silahla vurularak atılmış kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili yapılan çalışma sonucu cesedin Kırgız uyruklu 40 yaşındaki Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi. Tabanca ile üç el ateş edilmek suretiyle Tirebolu ilçesinde öldürülen Keremet Nyshanova'nın Çömlekçi grup yolu üzerine atıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüpheli Metin A. suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.