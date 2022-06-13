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Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Emin Ferhat Sevilir - Yerel
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Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendiERZİNCAN Erzincan'da tuz ihtiyaçlarını gidermek için yaban keçileri karayoluna kadar indi.

Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN Erzincan'da tuz ihtiyaçlarını gidermek için yaban keçileri karayoluna kadar indi.

Erzincan - İliç ilçesi yolunda koruma altında olan yaban keçileri, yola kadar indi. Yolu kullanan vatandaşlar ise yaban keçilerini görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Erzincan'da sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuruyor. Keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara kadar inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

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