Yol çöktü, tehlikeyi Büyükşehir önledi - Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nde heyelan sebebiyle çöken yolu trafiğe kapatarak, anında müdahaleyle tehlikeyi önledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde afet ve doğa olaylarına karşı da her an teyakkuz halinde. 16 ilçede ve şehir merkezinde 24 saat göreve hazır olan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri heyelan, toprak kayması, sel ve tüm afetlerde hayatı olumsuz etkileyen olaylara karşı büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nde ilçe merkezi ile birçok civar mahallenin ulaşımını sağlayan yolda geçtiğimiz gün bir göçme meydana geldi. Yolun tehlikeli bir noktaya uzanan bölümünde yaşanan tahribat YOL-BAK ekiplerince onarıldı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, göçen kısmın altını dolgu malzemesiyle doldurup sıkıştırdı. Müdahale sırasında trafiğe kapatılan yol çalışmalar tamamlandığında güvenli bir şekilde açıldı. YOL-BAK'tan yapılan açıklamada, "Telefon hattımıza ulaşan ihbarlara en hızlı şekilde müdahale etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşımızın hayatı, güvenliği ve huzuru bizim için çok önemli. 7 gün 24 saat esasıyla çalışan nöbetçi ekiplerimiz günün her saatinde şehrin her noktasında. Güvenli ve kaliteli bir ulaşım ağının inşası için sahadayız. Hendek Dikmen'de yaptığımız çalışmayla yolda oluşan hasarı ilk etapta onardık ve yeniden düzenleme için işlemlerimiz devam ediyor" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel