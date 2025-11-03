Haberler

Yoksul Aile Çocuğu, Seyyar Dönme Dolap ile Çocukları Mutlu Ediyor

Yoksul Aile Çocuğu, Seyyar Dönme Dolap ile Çocukları Mutlu Ediyor
Adana'da yoksul bir ailenin çocuğu olan Ahmet Mısırcı, çocukluğunda dönme dolaba binemediği için kendi imkanlarıyla yaptığı seyyar dönme dolap ile mahalle mahalle gezerek çocuklara eğlence sunuyor. Mısırcı, bu sayede hem çocukları mutlu ediyor hem de kendine ek gelir sağlıyor.

Adana'da yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için dönme dolaba hiç binemeyen bir kişi kendi imkanlarıyla yaptığı seyyar dönme dolap ile mahalle mahalle gezerek çocukları bindiriyor.

Babası lokanta da çalışan yoksul bir ailenin çocuğu olan Ahmet Mısırcı, çocukluğunda parası olmadığı için dönme dolaba hiç binemedi. Bu durum içinde uhde kalan Mısırcı, büyüyüp bir hastanede işe girince kendi imkanlarıyla seyyah dönme dolap yaptı. Mısırcı'nın mahalle mahalle gezip çocuklara yaşattığı bu nostaljik eğlence, hem küçüklerin hem de büyüklerin yüzünde tebessüm bırakıyor.

Yaptığı dönme dolap ile mahalle mahalle gezerek çocukları bindirdiğini anlatan Mısırcı, "Ben hiç dönme dolaba binemedim. Şimdi çocukları eğlendiriyor, aynı zamanda kendime de katkı sağlıyorum. Özel çocuklardan kesinlikle ücret almıyorum. Hep 'keşke küçük olsaydım ve dönme dolaba binseydim' diye düşünürüm. Çocukları bindirince kendim binmiş gibi oluyorum" dedi.

Kendisinin çalıştığını seyyar dönme dolap işini ek iş olarak yaptığını anlatan Mısırcı, "Çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Bu işi 3 aydır yapıyorum. Çocukları eğlendiriyorum. Bunu gören büyükler de geçmişe gidiyor" ifadelerini kullandı.

Dönme dolaba ilk kez binen Ecrin Mutlu ise "Çok eğleniyorum ve mutluyum. Daha önce hiç binmemiştim, ilk defa biniyorum" derken, kardeşi Miraç ise, "Çok güzel, burada eğleniyoruz. Daha önce dönme dolaba binmemiştim. Binince çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
