YÖKAK'tan ZBEÜ'ye ön ziyaret

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı ile ZBEÜ arasında çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Geçtiğimiz Haziran ayında başlayan kurumsal akreditasyon süreci doğrultusunda, dün YÖKAK değerlendirme takımı ile ZBEÜ arasında çevrimiçi toplantı yapıldı. Toplantıya Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Üniversite Kalite Komisyonu üyeleri, YÖKAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Berna Musal ve takım üyeleri katıldı.

Üç oturum olarak düzenlenen toplantının ilk oturumunda YÖKAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Berna Musal ve Değerlendirme Takımı üyeleri, Rektör ve Rektör Yardımcıları ile bir ön görüşme yaptı.

İkinci oturumda ise Değerlendirme Takımı, Kalite Komisyonu üyeleri ile bir araya gelerek üniversitenin 2021 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler, kalite süreçleri ve iyileştirme çalışmaları konusunda bilgi aldı. Toplantının üçüncü oturumunda ise Değerlendirme Takımının, Rektör ve Rektör Yardımcıları ile ön ziyaretin değerlendirmesini yapmasının yanı sıra akreditasyon sürecinin sonraki aşamaları ile ilgili planlamalar organize edildi.

"Kalite Sürecinin Kurum Kültürü Haline Gelmesi Gurur Verici"

Toplantı sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, YÖKAK kurumsal akreditasyon sürecinin ilk aşaması olan ön ziyareti başarıyla tamamladıklarını ve üniversitede kalite süreçlerinin içselleştirilerek kurum kültürü haline gelmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Kurumsal akreditasyon sürecinin tüm birimlerin katkılarıyla beş yıllık akreditasyon ile son bulacağına ve 30 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında Değerlendirme Takımının gerçekleştireceği saha ziyaretinin verimli geçeceğine inancının tam olduğunu belirten Özölçer, kalite güvencesi uygulamalarında ve akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK